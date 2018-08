Tervisenõu: millega annab endast märku söögitoruvähk?

Söögitorus esineb vähki suhteliselt harva, kuid selle õigeaegne avastamine on keeruline. Põhjuseks on esialgu tagasihoidlikud haigusnähud ja kasvaja kiire levik elutähtsatesse naaberelunditesse (hingetorusse, aorti, kopsu, närvitüvedesse). Söögitoruvähi teket soodustavad pidev ja pikaajaline söögitoru ärritavate ainete (tubakasuits, kange alkohol, liiga kuum ja vürtsine toit, suitsutatud ja soolane toit, äädikas jt) toime, vitamiinivaegus (eriti A- ja E-vitamiini puudus) ning varasemad söögitoruhaigused nagu söövitus, krooniline seeninfektsioon, maosisu tõus söögitorusse (gastroösofageaalne refluks ehk tagasivool).

Peamisteks haigustunnusteks on süvenev neelamistakistus, tükitunne kurgus, valu neelamisel, valu rinnaku taga, ülakõhus või seljas, köha, suurenenud süljeeritus, kaalulangus. Varasemate söögitoruhaiguste esinemise korral on tähtis õigel ajal märgata haigusnähtude iseloomu muutumist. Kui tekib kahtlus kasvaja suhtes, tuleb pöörduda kiiresti perearsti poole, kes suunab patsiendi vajadusel kontrollile onkoloogi juurde. Söögitoruvähi õigeaegne avastamine sõltub oluliselt kasvaja esmaste haigusnähtude tundmisest ja arsti vastuvõtule minemise kiirusest.

Ravi on kirurgiline, operatsiooni käigus vähk eemaldatakse täielikult või püütakse lõikusega vaevusi vähendada. Lisaks rakendatakse kiiritus- või keemiaravi. Kui kasvaja on tunginud teistesse rindkereelunditesse, alustatakse neid kombineeritult. Selle raviga püütakse saavutada naaberelundites kasvaja taandareng, mille järel on võimalik haiget opereerida.

Söögitoruvähk avastatakse pahatihti hilinenult ja seetõttu on ka ravitulemused tervikuna halvad. Varajases staadiumis avastatud vähk on kirurgiliselt ravitav. Kiiritus- ja keemiaravi on enamasti vaevusi leevendav, kuid ka tervistumine on mõnikord võimalik.