Vanemad alahindavad rängalt koolilaste vaktsineerimise vajalikkust

«Laste, ka koolilaste vaktsineerimisel seisavad perearstidel ja kooliõdedel ees suured väljakutsed,» sõnas Tallinna Koolitervishoiu SA juhatuse liige Valentina Hazinskaja. Tema sõnul on vaktsineeritud laste arv vähenenud viimastel aastatel alla Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) soovitusliku taseme ja selline tendents levib kogu Euroopas.

Vaktsineeritavate arvu vähenemisel on mitu põhjust. «Kui rääkida lastevanemate hoiakutest, siis kõige rohkem keeldumise põhjusi on seotud hirmudega, et vaktsiinid on kahtlased, neil on kõrvaltoimeid, need on ohtlikumad kui haigus ise,» märkis Hazinskaja.

Tema sõnul arvatakse, et vaktsiinid sisaldavad ohtlikke aineid ja kutsuvad esile autismi või muid raskeid haigusi. Suur osa vaktsineerimisest keeldujatest on veendunud, et tema laps ei haigestu nakkushaigustesse, sest nende levik on minimaalne, ja milleks seepärast koormata lapse immuunsüsteemi.

Alusetud arvamused

Ka terviseameti nakkushaiguste osakonna peaspetsialist Irina Filippova tõi vaktsineerimisest keeldumise kaaluka tegurina esile nakkushaiguste ohu alahindamise. «Näiteks et gripp on kerge haigus; B-viirushepatiiti nakatumise tõenäosus on olematu; difteeriat enam ei ole. Leetritesse ja punetistesse, mida peetakse vääralt kergeteks haigusteks, ja läkaköhasse tasub haigestuda, et omandada eluaegne immuunsus,» loetles ta.

Pikaajalise kogemusega kooliõe Zinaida Kendra hinnangul pole paljud lapsevanemad näinudki selliseid vaktsiinvälditavaid haigusi, tüsistusi ega surmajuhte, mistõttu on kerged levima väärarusaamad vaktsineerimise vajalikkusest.

«Mõni keeldub vaktsineerimisest täielikult,» tõdes Kendra. Vaktsiinvälditavate haiguste praegused puhangud on varasematega võrreldes küll väikesed, kuid mida rohkem vanemaid otsustab lapse vaktsineerimata jätta, seda suuremaks võivad puhangud paisuda ja seda enam lapsi kannatab.

«Haigused ei ole kuhugi kadunud ja mõni juba peaaegu unustatud haigus hakkab tagasi tulema. Peale selle on inimesed hakanud rohkem reisima riikidesse, kus need tänaseni levivad,» lausus kooliõde.

Ühe doosina süstitav tetravaktsiin difteeria, teetanuse, läkaköha ja poliomüeliidi vastu tehakse üldjuhul lapsele perearsti juures vahetult enne kooliminekut. Kui seda ei ole õigel ajal tehtud ja laps läheb kooli tetravaktsiiniga vaktsineerimata, teeb selle vanema nõusolekul koolis kooliarst või -õde.

Hazinskaja sõnul on olnud juhtumeid, kus koolilapse vanem on esitanud kaebuse asutuse juhtkonnale, terviseametile ja ka haigekassale, et vanema keeldumise korral on kooliõde palunud keeldumisavaldust või muul viisil tülitab teda vaktsineerimise asjus.

Kui kool plaanib vaktsineerimist, siis küsib kooliõde lapsevanemalt kirjalikku nõusolekut. Niisamuti vaatab kooliõde lapse alati enne vaktsineerimist üle, veendumaks, et ta on terve.

«Kui vanemalt tagasisidet ei tule, siis võtab õde temaga ühendust ja räägib vaktsineerimise vajalikkusest,» selgitas Hazinskaja. Kui vanem keeldub oma lapse vaktsineerimisest ja kinnitab selle oma allkirjaga, aktseptib õde lapsevanema otsust.