Suitsetamine ja alkoholi tarbimine kahjustab noorte veresooni

Need füüsilised muutused tõstavad oluliselt ka südame – ja veresoonkonna haiguste tõenäosust, kaasa arvatud infarkt ja insult, vahendab BBC .

Uurimuse teine oluline leid oli, et suitsetamise ja alkoholi tarbimise lõpetavate teismeliste veresooned taastusid. Juhul, kui nad said oma pahedest võitu teismeaastate jooksul! Uurimuse tegijad märkisid aga, et kunagi pole hilja tervist kahjustavatele harjumustele kriipsu tõmmata – sedasi võid päästa enda elu.