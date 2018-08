Millal peaksid sööma hommikust ja õhtust, et kaotada kõige rohkem kaalu?

Hiline hommikusöök ja varane õhtusöök paistavad kõige tõhusamalt tagavat kiire kaalukaotuse, kirjutab The Telegraph Inglismaal läbi viidud uuringust. Võrreldes tavapäraselt toituva kontrollgrupiga kaotasid kaks korda rohkem keharasva need, kes lükkasid hommikusööki 90 minuti võrra hilisemaks ja sõid õhtusööki 90 minutit varem kui tavaliselt. Piiranguid tarbitava toidu ja selle hulga osas uuringus osalejatele ei seatud. Söögikordi üksteisele lähemale nihutanud inimeste puhul täheldati aga, et nad tarbivad uue toitumiskorraldusega ka üha vähem kaloreid ehk ei vitsuta korraga väga palju süüa.