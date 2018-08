Sellest armastatud joogist võib saada ohtliku üledoosi, mille tagajärjeks äkksurm

Kofeiin on erguti ehk see virgastab kehalisi protsesse, kirjutab Medical News Today. Keha ja aju vahel saatetavad signaalid levivad kiiremini. Seetõttu võivad inimesed tunda end pärast kohvi tarbimist virgemana ja on võimelised paremini keskenduma. Tõuseb ka südame löögisagedus ja kiireneb hingamine. Need nähud on tavaliselt lühiajalised ega põhjusta püsivat kahju, aga liigne kofeiini manustamine võib osutuda isegi eluohtlikuks.