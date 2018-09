Rase pole. Mis on lahti, kui päevad jäid ära?

Östrogeen põhjustab emakaseina paksenemist, et valmistada see ette viljastatud munaraku kinnitumiseks, kirjutab Medical News Today . Kui sperma munarakuga kokku ei puutu, viljastumist ei toimu ja suur ettevalmistustöö paksenenud emaka siseseina näol visatakse kehast välja. Kui seda ei juhtu, ei toimi kõik nagu peaks, ja võib olla põhjust pöörduda arsti poole. Võimalikud põhjused võivad olla:

See võib samuti olla põhjuseks, miks aju vastavad piirkonnad ei tööta korralikult ega saada kehale signaale menstruaaltsükli alustamiseks ega läbi viimiseks.

Uurimuste käigus on selgunud, et regulaarselt trenni tegevatest naistest pooled kogevad mõningasi probleeme menstruaaltsükliga.

Anoreksia ja buliimia on häire sagedased põhjustajad. Menstruaalprobleemi allikas on siin kehv toitumus ja madal kaal.

Haigus võib viia olukorrani, mil naisel on veres nii palju meessuguhormoone, et selle tagajärjel lakkab tal ka menstruatsioon. Uuringute andmel on nii suisa 80 protsendi polütsüstilise munasarjade sündroomiga naiste puhul.