Ingver aitab iivelduse, liigse kehakaalu ja viiruste vastu

Ingver aitab ka võidelda põletike ja viirustega. Väga tõhusaks abiks on see ülemiste hingamisteede viiruste korral. Uuringute järgi on aga kuivatatud ingver vähem tõhus kui värske ingverijuur, nii et ingveritee pakikeste ostmise asemel tee jook endale värskest kraamist ise! Ingveri värskust saab hinnata selle juure pinna järgi – mida mühklikum see on, seda vanema juurikaga on tegu. Sina vali aga võimalikult sile ingverijuur!