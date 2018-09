Hoiatav uuring: toidud, mis suurendavad vähki haigestumise riski

Medical News Today vahendab, et tegu oli hiigeluuringuga, kus osales 471 495 inimest, kellest vähi diagnoosiga oli 49 794. Nendest oli haigestunud rinnavähki 12 063, eesnäärmevähki 6745 ja käärsoolevähki 5806 inimest.

Osalised jagasid infot ka oma toitumisharjumuste kohta, millest lähtunud analüüsis selgus, et regulaarne madala toiteväärtusega toidu tarbimine seostus kõrgema riskiga haigestuda vähki. Eelkõige just käärsooles tekkivasse kolorektaalsesse vähki, ka ülemise seedetrakti vähkkasvajatesse, maovähki ja meeste puhul tõstis see ka kopsuvähki haigestumise tõenäosust.