Piinlik mure: kui pärast sünnitust piinab uriinipidamatus...

Sünnitusjärgset uriinipidamatust kogeb umbes kolmandik sünnitanud naistest. Uriinipidamatus võib tekkida näiteks sportides, aevastades või raskusi tõstes. Üldjuhul möödub see probleem paari-kolme kuu jooksul. Uriinipidamatust tekitavad rasedusega kaasnevad hormonaalsed muutused, sünnitus ise ning sellest tulenevalt nõrgad vaagnapõhjalihased.

Vaagnapõhjalihased paiknevad luulise vaagna sees häbemeliidusest õndraluuni ja ühest puusast teiseni. Vaagnapõhjalihaste ülesandeks on toetada ja hoida vaagnasiseste organite asendit. Samuti aitavad need hoida suletuna põie ja soole avasid, et vältida lekkeid. Vaagnapõhjalihased võivad olla nõrgad, ülekoormatud, pinges või rebenenud nii nagu kõik teised lihased.