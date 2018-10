Vaata otse! «Tuhat tervist» teeb juttu nii viljatusravist kui beebi füüsilisest arengust

Kas teadsite, et igal viiendal paaril nii Eestis kui maailmas on probleeme laste saamisega? Räägime viljatusravist ja munarakudoonorlusest Eestis. Teeme selgeks, milliseid vitamiine tuleb võtta siis, kui passist vaatab vastu pensioniiga. Aga kuidas teha kindlaks, et sinu beebi on ikka füüsiliselt hästi arenenud? Praktiliste tervisenippide tarvis otsime üles näitlejatar Piret Simsoni, kes muuseas jagab nippe, kuidas hea tervise nimel paljalt murus püherdada.

«Tuhat tervist» on uus põnev tervisesaade Kanal 2 eetris laupäeviti kell 9.10. Saade sisaldab kõikvõimalikke kasulikke nõuandeid ja soovitusi tervisevallast. Räägitakse tervislikust eluviisist, haiguste ennetamisest kuni ravini välja. Kui vähegi hoolid oma tervisest, siis on see saade just sulle! Saatejuht on Indrek Ventmann.