Vale kütus teeb maksa haigeks

Maksahaiguste ennetamisel on Lääne-Tallinna keskhaigla gastroenteroloogi Vadim Brjalini sõnul väga tähtis koht toitumisel, eriti hea on Vahemere maade dieet, mis sisaldab palju mereande ja köögivilju. «Piirata tuleks punase liha söömist ning eelistada selle asemel väherasvast kala ja linnuliha. Samuti tuleks vältida suhkrurikkaid ja praetud toite,» rääkis Brjalin.

Samaväärselt oluline liikumine

Maksa tervisele on väga kasulik ka füüsiline aktiivsus. Eriti hästi mõjuvad aeroobsed treeningud, nagu jooksmine, kõndimine, rattasõit, ujumine, tantsimine. Kui inimesel on kaasuvaid haigusi, siis on arsti sõnul väga oluline tegeleda nende ravimisega. Näiteks kõrgvererõhktõve korral peab võtma vererõhku alandavaid preparaate, diabeedi korral diabeediravimeid jne. «Aktiivne eluviis ja tasakaalustatud toit, mis katab inimese energiavajaduse, aitab hoida maksa tervena,» sõnas arst.

Kahjuks ei ole veel selliseid ravimeid, mis teeksid haige maksa terveks – need on uuringufaasis, kõneles Brjalin. Arsti sõnul on pigem oluline maksahaigusi ennetada, elades ja toitudes tervislikult. Erinevate ainetega maksa «puhastamine» on aga gastroenteroloogi sõnutsi müüt. «Normaalselt toimiv maks puhastab end ise, kui toituda tasakaalustatult ja tervislikult,» seletas Brjalin. Seega on tervislikul toitumisel väga oluline koht maksahaiguste ennetamisel.

Ebaspetsiifilised sümptomid

Maksahaiguse sümptomid on väga tagasihoidlikud ja enamikul juhtudel võivad need üldse puududa. «Inimesed võivad elada maksahaigusega üsna pikalt, ilma et nad midagi tunneksid,» rääkis Brjalin, kelle sõnul viitab sümptomite avaldumine juba kaugele arenenud maksahaigusele, sh tsirroosile (maksa sidekoestumine).

Maksahaigusest võivad märku anda kiire väsimine, jõuetus, jaksamatus tegeleda asjadega, mida varem suudeti teha kiirelt ja kergelt, kõhnumine, nahakollasus, vesikõht, minestamine.

Maksarasvtõbi on elustiilihaigus

Vale toitumine ja ülekaalulisus põhjustab maksarasvtõbe (non-alcoholic fatty liver disease ehk NAFLD), tõdes arst. «Maksarasvtõbi diagnoositakse umbes 30–40 protsendil inimestest nii Euroopas kui USA-s. Prognoositakse, et lähima 30 aasta jooksul muutub ülekaalulisus globaalseks epideemiaks, ning mitte ainult Euroopas ja Ameerikas, vaid ka Aasias ja Aafrikas,» rääkis Brjalin. Selle taga on arsti sõnul ebatervislik toitumine, istuv töö kontoris arvuti taga ning vähene liikumine.

Maksa rasvumine on tihedalt seotud metaboolse sündroomiga. Metaboolse sündroomi korral esinevad inimesel korraga ülekaalulisus, kõrgvererõhktõbi, kõrgenenud kolesteroolitase ja kõrgenenud veresuhkur. «Ebatervislik toitumine tekitab olukorra, kus rasv ei ladestu naha alla, vaid läheb elunditesse, nende hulgas kannatab ka maks,» seletas Brjalin.

Maksahaige peaks oma toidulaualt eemaldama toidud, mis sisaldavad palju süsivesikuid ja rasvhappeid. Nendeks on näiteks suhkrurikkad toidud, nagu maiustused ja jäätis, samuti rasvane liha ja praetud toidud. «Lisaks eespool nimetatule on väga oluline vältida ka karastusjookide tarbimist. Eriti kahjulikud on energiajoogid, mis on populaarsed eelkõige teismeliste seas. Energiajoogid sisaldavad veelgi rohkem süsivesikuid kui tavalised karastusjoogid,» ütles arst.