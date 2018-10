Põhjus, miks peaksid parema elukvaliteedi nimel tegema päeval uinaku

Selgus, et uinaku tegemine suurendas informatsiooni läbi töötlemise kiirust ja seda just alateadlikult omandatud informatsiooni puhul.

Eelnevad aju-uuringud on samuti toonud ilmsiks, et aju töötleb tohutul hulgal infot läbi ja kinnistab just une ajal. Nii on enne magama jäämist olulise materjali läbi vaatamine tõhusaks mooduseks selle püsivamaks omandamiseks.