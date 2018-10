Ootamatult suur huvi: gripivaktsiin lõppes laost pöörase kiirusega otsa

Eesti apteekide ühendus võrdles selle aasta septembrist 10. oktoobrini neljavalentse gripivaktsiini väljastamist perearstikeskustele eelmise aasta sama perioodiga. Tulemused näitasid kahekordset koguste kasvu, millest saab järeldada ainult üht: perearstikeskused ja teised apteegist vaktsiini soetavad tervishoiuteenuse osutajad on eelmise hooajaeelse perioodiga võrreldes vaktsiini oluliselt rohkem soetanud, rääkis AS Magnum juhatuse liige Mari Krass.

«Ka ravimitootja ei näinud prognoose tehes ette sellist huvi kasvu, kuna puuduvad teda abistavad riiklikud prognoosid,» sõnas Krass. Kuna sel aastal on eelmisega võrreldes soetatud rohkem vaktsiine, peaks inimese jaoks olema vaktsiinide kättesaadavus tervishoiuteenuse osutajate juures hea. Neljavalentne vaktsiin on Krassi sõnul hetkel veel paljudes apteekides saadaval, kolmevalentne vaktsiin on täiesti kättesaadav. Seega vaktsiini otsalõppemine laost ei tähenda, et tavainimene vaktsiinist ilma jääks, kuid on tõenäoline, et kui selle varud näiteks perearstil ühel hetkel otsa lõppevad, siis juurde neid enam soetada ei saa.

Vaktsiinide tootjad on ravimiametile öelnud, et planeerivad sel gripihooajal turustada Eestis 87 000 annust gripivaktsiini, eelmisel aastal turustati pisut alla 80 000 annuse. Seega tänavu on kogused mõnevõrra suuremad. Turustatakse kahte vaktsiini – kolmevalentset ehk kolme gripitüve eest kaitsevat Influvaci ning neljavalentset VaxigripTetrat, mõlemad sobivad kasutamiseks alates 6. elukuust.

«Vaktsiinide planeeritud kogused on Eestisse kohale toodud ning vaktsineerimiskabinettides ja paljudes apteekides vaktsiini on. Samuti on Influvac endiselt kättesaadav hulgimüügis, kuid VaxigripTetra laovarud on otsa lõppenud,» sõnas ravimiameti tegevuslubade ja inspektsiooni büroo vaneminspektor Klara Saar.

Vaktsiini lõppemine võib olla probleemiks tervishoiuasutustele, kes ei ole veel jõudnud gripivaktsiini hankida ning võivad nüüd sellest võimalusest ilma jääda. Saare kinnitusel otsib VaxigripTetra müügiloa hoidja aktiivselt võimalusi lisakoguste tarnimiseks Eestisse. «Seejuures tuleb arvestada, et gripihooaja keskel ei ole vaktsiinide juurde tootmine pika tootmisaja tõttu enam võimalik ning juurde on vaktsiine võimalik tarnida juhul, kui neid eraldatakse Eestile mõne teise riigi jaoks planeeritud kogustest,» sõnas Saar.

Terviseuudised kirjutab, et vaktsiinide Eestisse toomise eest vastutav firma plaanib seda juurde hankida Rootsist. «Sanofi Pasteur on vaktsiini planeeritavate koguste osas lähtunud eelmiste aastate nõudlusest, arvestades seejuures ka eelnevate aastate nõudluse dünaamikat. Gripivaktsiinide nõudlus Eestis, nagu Euroopas laiemalt, kasvab oodatust kiiremini ja ületab tootmisvõimsust, millest ongi tingitud planeeritud koguse kiire väljamüük ning raskused täiendavate koguste leidmisel,» rääkis Sanofi Pasteuri vaktsiinivaldkonna juht Tanel Väli Postimehele.

Planeerimisel lähtuvadki tootjad eelkõige varasematel hooaegadel kasutatud kogustest, ent tootjatele lisab koguste planeerimisel ebakindlust see, et gripivaktsiini saab kasutada vaid ühel hooajal ning nad ei taha, et toodud vaktsiin kasutamata jääb, lisas Saar.