Terviseõde Keiu-Karin Michelson FOTO: Confido tervisekeskus

Mida varem me kehal kahtlase sünnimärgi või nahamoodustise avastame ja arsti poole pöördume, seda suurem on paranemistõenäosus.

Nahamelanoom on pahaloomuline kasvaja, mis tekib melanotsüütidest ehk naha pigmendirakkudest. Iseäranis palju leidub pigmendirakke sünnimärkides, mistõttu peaks igaüks ise oma nahal toimuvaid muutusi jälgima. Melanoom võib organismis kiiresti levida ja seetõttu on väga oluline avastada ja ravida haigust juba varases staadiumis.

Vaatle, jälgi, tunne ära

Et ohumärke ära tunda, tasub enda ja oma lähendaste nahka tähelepanelikult vaadelda. Kolm nüanssi, millele tuleks hoolikat tähelepanu pöörata, on sünnimärgi kuju, muutused suuruse osas ning muutused värvi osas. „Kui leiad enda või partneri kehal kahtlase nahamoodustise, tasub seda kindlasti arstile näidata,“ soovitab Confido keskuse terviseõde Keiu-Karin Michelson. „Regulaarselt läbi viidud enesekontroll on tõhusaim viis melanoomi varajaseks avastamiseks. Enesekontroll on kindlam, kui seda läbi viia koos kaaslasega, kes saab vaadata seljale ja teistesse raskesti nähtavatesse kohtadesse. Enesekontrolli üksinda läbi viies on soovitav seista täispikkuses peegli ees ja võtta appi väiksem käsipeegel. Kontrollida tuleks kõik keha piirkonnad. Enesekontroll tasub seada harjumuseks!“

Statistika on näidanud, et regulaarse ja laialdase enesekontrolli abil on võimalik vähendada melanoomist põhjustatud surmade arvu 70% võrra. Esmase faasi melanoomi paranemistõenäosus on ligi 100%. Neljanda faasi melanoomi puhul on ellujäämise tõenäosus aga 15–20%.

Ohtlike sünnimärkide avastamiseks sobib nn ABCD-reeglistik, mis aitab kiiresti kahtlaseid ja tavalisi sünnimärke eristada:

A – asümmeetria (ingl.k. asymmetry). Kas sünnimärk on asümmeetriline? Kahtlase sünnimärgi üks pool erineb teisest poolest.

FOTO: Confido tervisekeskus

B – piirid (ingl.k. border). Kas sünnimärgi piirid on ebaregulaarsed? Kahtlase sünnimärgi äär on ebaregulaarne, sälkudega või narmendav.

FOTO: Confido tervisekeskus

C – värvus (ingl.k. color). Kas sünnimärgis esineb mitut erinevat värvitooni? Kahtlane sünnimärk sisaldab tihtipeale mitut erinevat värvitooni.

FOTO: Confido tervisekeskus

D – dünaamika (ingl.k. dynamics). Kas sünnimärk on ajaga muutunud? Kahtlane sünnimärk muudab värvi, kuju või suurust.

FOTO: Confido tervisekeskus

„Nimetatud „ABCD reeglistiku“ puhul on tegemist juhtnööridega, milliste sünnimärkidega tuleks pöörduda dermatoloogi ehk nahaarsti juurde kontrolli,“ paneb Keiu-Karin Michelson südamele. „Ühe või mitme tunnuse olemasolu ei ütle veel kindlalt ära, et tegemist on melanoomiga.“

Uuring annab teadmise

Kellele teeb mõni sünnimärk muret, võiks pöörduda Confido tervisekeskusesse sünnimärgi kontroll-uuringule Dermtest, mis aitab eristada paha- ja healoomulisi nahakasvajaid. „Sünnimärgi kontroll on vajalik juhtudel, mil sünnimärk on suurenenud, kuju muutnud, hiljuti tekkinud, või veritsev ja sügelev,“ räägib Keiu-Karin Michelson. „End testida võiksid ka need, kel on kahtlusi mõne aja jooksul välimuselt muutunud sünnimärgi osas, või kel esineb üksik asümmeetriline ja teistest tumedam, või erineva kujuga sünnimärk. Ohustatud on inimesed, kelle lähisuguvõsas on esinenud naha pahaloomulisi kasvajaid ning päikesekummardajaid, kelle melanoomiriski on suurendanud liiga intensiivne päevitamine või pidev solaariumi külastamine.“

Vastuvõtul tehakse muret tegevast sünnimärgist või -märkidest spetsiaalse kaamera ehk dermatoskoobiga fotod ning edastatakse need dermatoloogile hindamiseks. Tavapäraselt pildistatakse sünnimärgi uuringu käigus 1–3 sünnimärki. Tegemist ei ole kogu keha uuringuga, vaid esimese kontrolli ja hilisema jälgimise võimalusega. Uuring annab vastuse, kas sünnimärgis on tunnuseid, mis viitavad nahavähile, melanoomile või nende tekkele ning vastavalt sellele määratakse edasine tegevus – kas vajalik on jälgimine või peaks sünnimärgi kirurgiliselt eemaldama ning seda laboris uurima.

Kui sünnimärke on rohkem...

Nahal võib olla aga ka sedavõrd palju sünnimärke, et raske on otsustada, milliseid ükshaaval uurida tuleks. Sellisel puhul annab Dermtestist pädevama ja põhjalikuma ekspertarvamuse nahaarst, kes viib läbi terve keha nahauuringu. Hulgisünnimärkide nahauuring (dermatoskoopia) otsib hulgaliste sünnimärkidega kaetud nahalt muutusi, mis on ebatüüpilised või haiguskahtlased. Viimaste leidmisel annab arst nõu täiendavate uuringute vajalikkuse osas – näiteks kas üks või teine sünnimärk tuleb laboriuuringuks eemaldada või on vaja neid edasi jälgida. Ühtlasi annab doktor soovituse, kuidas ja millise sagedusega ise oma nahka jälgida ning kui sageli oleks vaja nahauuringut korrata.

Hulgisünnimärkide uuringus võiksid end kontrollida needki, kelle lähisuguvõsas on esinenud pahaloomulisi nahakasvajaid. Tähtis on meeles pidada, et melanoomi varane avastamine tagab parima ravitulemuse. Mida väiksemate muudatustega ravi alustada, seda lihtsamini võib terveneda!

Kaitse end melanoomi eest! Hoidu pikaajalisest päikese käes viibimisest;

Kaitse end UV-kiirguse eest riietusega;

Ära külasta solaariumi;

Kasuta UV-kiirguse kaitseks päevituskreemi, mille kaitsefaktor on vähealt SPF15 ning mis kaitseb nii UVA- kui UVB-kiirguse eest;

Kaitse päikese eest iseäranis lapsi!

