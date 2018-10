Pole enam kaugel aeg, mil Eesti arste aitab ravis tehisintellekt

Kui Eesti inimene viie aasta pärast arsti juurde läheb, analüüsib tema andmed läbi iseõppiv algoritm, millel on haigusdiagnostika koostamise ja arstile soovituste jagamise tarbeks juurdepääs kogu maailma teadusinfole, avaldab riigikantselei digiinnovatsiooni nõunik Marten Kaevats. Meditsiin on tehisintellekti – mis Eestis saanud hellitusnime kratt – rakendamise põhilisi valdkondi. Kaevatsi sõnul on tehisintellekti eelis see, et see suudab otsuseid tehes arvesse võtta kogu infot ja vaadata tervikut.