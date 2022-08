Mis on mikrouni ja kuidas sellest eluohtlikust seisundist võitu saada?

Mikrouni on tavaline kellaaegadel, kui keha on harjunud veetma magades. Mikrouni võib aga juhtuda igal ajal, kui sul on unepuudus. Uuringute järgi on sellega kimpus 20 protsenti täiskasvanutest ja selle tagajärjeks on päevane unisus, ärrituvus, unustamine ja kehv sooritusvõime. Unepuudusega on seotud ka kõrge vererõhk, ülekaalulisus ja infarktioht.