See lihtne öine nipp aitab vältida kortse ja kaelavalu

Kuna veedame ühe kolmandiku elust magades, muutuvad need unevaod lõpuks jäävateks kortsudeks, nii nagu pragunevad aegamööda nahkkingad, kirjutab Healthline . Parim viis korduva padjapressi ja selle tõttu moodustuvate kortsude vältimiseks on magada selili.

Üks lihtsamaid mooduseid, kuidas saad end harjutada uue magamisasendiga, on lükata kukla alla rulli keeratud käterätt. See välistab võimaluse, et rutjud öösel mugavalt põsega taas vastu patja. Samuti välistab ja silub see asend kõik kortsud rinnal, mis tekivad külili magamisest.