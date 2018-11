Tervisenõu: millised haigused võivad tekitada maksavähki?

Suhteliselt tagasihoidlike vaevuste tõttu haiguse algul on maksavähki raske varakult avastada. Maksavähile võivad viidata parema roidekaare all kombeldav tihke moodustis, raskustunne või valu paremal ülakõhus, valu parema abaluu piirkonnas, isutus, seletamatu kaalulangus, naha või silmade kollasus. Selliste haigustunnuste korral tuleb kohe konsulteerida perearstiga, kes suunab patsiendi kontrollile onkoloogi juurde.

Ravivõimalused ja prognoos sõltuvad haiguse leviku ulatusest ehk staadiumist ja haige seisundist. Kui vähkkasvaja piirdub vaid maksaga, on suhteliselt väike, pole sisse kasvanud suurtesse maksa veresoontesse ning maksatalitlus on normaalne, on võimalik vähist haaratud maksaosa operatsioonil täielikult eemaldada. Kui vähk on levinud suuremas osas maksas või juba ka teistesse elunditesse, ei saa seda operatsioonil täielikult eemaldada. Operatsioon on mõeldamatu, kui vähkkasvaja haarab maksa suuri veresooni või kui maksatalitlus on tõsiselt häirunud.