Dementse lähedase hooldajat ohustab läbipõlemine

Kui uuringutel avastatakse degeneratiivset tüüpi haigus, mis põhjustab süvenevalt mälu või muude kognitiivsete funktsioonide häiritust, on haiguse varase avastamise korral võimalik veel oma tulevikku ise suunata: sättida sobivaks elukorraldus, teha ära juriidilised tahteavaldused. Raviga üritatakse võimalikult pikaks muuta perioodi, mil inimene saab ise hakkama. See aga, kas ja kuidas ravile reageeritakse, on individuaalne.