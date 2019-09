8 viisi, kuidas peavalust lahti saada

Leevendust võivad pakkuda valuvaigistid ja retseptiravimid, aga tihtilugu ei kaota need sümptomeid täielikult. Paljud lihtsad argised harjumused või elustiilimuutused võivad aga pakkuda tõhusat abi peavalu vähenemisel, nii et tableti järele polegi vaja haarata, kirjutab Healthline.

Massaaž on terapeutiline. Mõnikord tekib peavalu ülakeha pingete tõttu, kuna lihastele on teinud liiga vale kehaasend või treeningus üle rassimine. Massaaž vähendab lihaspingeid, mis põhjustavad peavalu.

Mõned lõhnad võivad käivitada aju ja keha rahustavad protsessid, mil on mõju ka peavalule. Sellise toimega on näiteks piparmündiekstrakt, eukalüpt ja lavendliõli.

Paljusid terviseprobleeme ajendab unevaegus. Tagamaks, et magad korralikult, on mitu moodust. Võid näiteks koostada unegraafiku, nii et lähed voodisse ja ärkad iga päev samal ajal. Isegi kui patustad paarikümne minutiga siin-seal, on see samm tervema elu suunas.