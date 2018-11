Dementsete koduse hooldamise teenused on kesised ja hooldekodud neid võtta ei soovi

Dementsusega inimeste arv kasvab lähima kümne aasta jooksul 74 miljonini ning küündib 2050. aastaks juba 131,5 miljonini ning igal aastal tuvastatakse maailmas kokku üle 9,9 miljoni uut dementsuse juhtumit, mis tähendab, et iga 3 sekundi järel haigestub keegi dementsusesse. Kogu maailmas arvatakse olevat käesolevaga ligi 50 miljonit dementsusega inimest, kusjuures paraku neist mitte kõigil ei ole haigust diagnoositud ning sellest tulenevalt ei ole neil juurdepääsu informatsioonile ega ka ravile.

Samuti on Eestis dementsus aladiagnoositud ning hinnanguliselt on tuvastatud umbes 10 protsenti tegelikest juhtudest. Eesti Haigekassa andmetel on viimasel viiel aastal (2013-2017) esmakordselt dementsuse diagnoosi saanud inimesi kokku 17682.

Rahvusvaheline uuring «RightTimePlaceCare» (2010-2013) kinnitas, et võrreldes teiste projektis osalenud riikidega on Eestis kodus pakutavad teenuste mahud oluliselt väiksemad, dementsusega inimeste elukvaliteet kõige halvem ja suremus kõige suurem, omastehooldajate koormus kõige suurem. Dementsusega inimeste professionaalne hooldus on vähe rahastatud, halvasti kättesaadav ja vähe koordineeritud, spetsialistid eelistavad asutushooldust sagedamini kui paljudes teistes riikides.

Dementsuse diagnoosini jõutakse Eestis liiga hilja

Vähene teadlikkus dementsust põhjustavatest haigustest ja nende ravivõimalustest on jätkuvalt kogu maailmas murekohaks. Mistõttu on mõistetav, miks dementsusega inimesed ja nende lähedased ütlevad, et tavapäraselt kogetakse haigusega koos häbitunnet ning sotsiaalset isolatsiooni.

Teisalt ei ole see ka väga üllatav, sest alles käesolevast sajandist on levimas laialdasemalt arusaam dementsusest kui kroonilisest haigusest, mitte kui vananemisega seonduvates paratamatutest muutusest. Seetõttu võib eelnev olla üheks põhjuseks, miks diagnoositakse dementsust sageli juba selgelt väljendunud haiguse perioodis, samas kui õigeaegselt alustatud raviga saab kauem säilitada haige kognitiivseid võimeid ja elukvaliteeti. Võtmeisikuteks on õigeaegse diagnoosi saamisel esmatasandi tervishoiu- ja hoolekandetöötajad, kellel peavad olema vajalikud oskused.

Olukorra parandamisele aitab Eestis kaasa hiljuti avaldatud Alzheimeri diagnostika ja ravijuhend, mis on heaks tööriistaks dementsuse diagnoosimisel ja ravi määramisel.

Puudulikud koduhoolduse teenused

Maailma Terviseorganisatsioon kinnitas dementsuse tegevusplaani aastateks 2017-2025. Selles soovitatakse kõikidele riikidele võtta dementsust kui rahvatervise prioriteeti; parandada teadlikkust ja dementsussõbralikkust; haiguse ennetamist ja diagnoosimist; ravi ja hooldust; omastehooldajate nõustamist ja koolitamist; asjakohase informatsiooni kättesaadavust ja teadustegevust. Käesolevaga tunnistatakse ka, et nõrgaks kohaks on olnud senised tegevused toetamaks dementsusega inimesi ja nende perekondi.

Tänapäeval keskendub üha enam riike koduhoolduse arendamisele, sealhulgas erinevate koduhooldust toetavate teenuste olemasolusse– intervallhooldus, koduõendus, avahooldusteenused–, et dementsusega inimesed saaksid elada kodus võimalikult kaua.

Eestis on dementsuse temaatika viimase kümne aasta jooksul päevakorda tõusnud võimsamalt kui kunagi varem. Kogukonna, omavalitsuste, erialaspetsialistide ja riigi tasandil räägitakse vajadusest vähendada lähedaste hoolduskoormust, toetavate teenuste kättesaadavuse parandamisest ja täienduskoolitustest spetsialistidele. Kuivõrd eakate hoolekande korraldamine on kohalike omavalitsuste ülesanne, lasub neil ka peamine roll dementsusega inimestele vajalike teenuste pakkumisel.