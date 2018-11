Vaata otse! «Tuhat tervist» uurib, kas herpesviirus ohustab intiimelu?

Kõik teavad, et november on meeste tervise kuu ning selle raames uurime, kas on tõesti olemas selline asi nagu meeste üleminekuiga ja milles see väljendub? Mis teie arvate, kas herpeses huultega tohib oma armsamale musi teha või enamgi veel, allpoole vööd mõnusid pakkuda?

«Tuhat tervist» on põnev tervisesaade Kanal 2 eetris laupäeviti kell 9.10. Saade sisaldab kõikvõimalikke kasulikke nõuandeid ja soovitusi tervisevallast. Räägitakse tervislikust eluviisist ja haiguste ennetamisest kuni ravini välja. Kui vähegi hoolid oma tervisest, siis on see saade just sulle! Saatejuht on Indrek Ventmann.