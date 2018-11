Toitumisteadlane: mis aitaks leevendada levinud sügismasendust?

Kahjuks kaasneb pimeda ajaga ka magusaisu suurenemine. Sügisel ja talvel on iseloomulik, et näljatunne on kõige suurem õhtutundidel. Sageli inimene ei saa aru, et ta sööb liiga palju ning valib tihti nälja peletamiseks just süsivesikuterikkaid toite. Kuna ka kehaline koormus on vähenenud, siis kehakaal tõuseb ja masendus suureneb veelgi.

Soomes 2014. aastal tehtud uurimuse kohaselt tunneb talvel liigset väsimust ligi 80 protsenti elanikest - pooled neist on liiga väsinud, et end kehaliselt koormata ja umbes kolmandik ei suutnud sõprade ja sugulastega lävida.

Valgusteraapia masenduse leevendamiseks

Valgusteraapiat on uuritud juba üle 25 aasta. Pimedal ajal eritab inimese käbinääre unehormooni melatoniini. Ereda valguse toimel toodetakse aga heaolukemikaali serotoniini.

Müügil on mitmeid Wake-up-Light äratuslampe, mis jäljendavad loomulikku päikesetõusu ja ühe sõltumatu uuringu kohaselt ärkab ligi 90 protsenti inimestest selle toimel kergemini. Tavaliselt paigutatakse lamp kööki. Ereda valguse käes peaks hommikul viibima 15-30 minutit. Soomes 2012. aastal tehtud uurimuse tulemusena tõdeti, et äratuslampide valgus ei vähenda ainult sügismasendust, vaid aitab ära hoida ka kaalutõusu.

Kõik inimesed ei talu aga nii eredat valgust. Ka peavad sellest loobuma mõningate ravimite kasutajad. Diabeetikud peaksid enne arstiga konsulteerima, kuna ere valgus võib kahjustada nende silma võrkkesta. Need lambid on ka üsna kallid.

Muud võimalused end pimedal ajal turgutada

Selleks soovitatakse lisada toidusedelisse mitmesuguseid toiduaineid, mis sisaldavad oomega-3-rasvhappeid, vitamiine D ja B12, folaate ning teisi ühendeid, mis pidurdavad stressihormoonide eritumist ning tõstavad meeleolu.

Lõhe, forell ja tuunikala sisaldavad rikkalikult oomega-3-rasvhappeid, mistõttu oleks soovitav süüa neid paar korda nädalas. Head oomega-3-rasvhapete allikad on ka seemned ja pähklid. Pittsburghi Ülikoolis tehtud uurimus kinnitas, et inimesed, kelle toidus oomega-3-rasvhapete sisaldus oli kõrge, talusid paremini kaamost.

Mõningate uurimuste kohaselt kasutab organism folaate serotoniini sünteesil, kuigi täpset mehhanismi ei ole teada. Toidusedelisse soovitatakse seepärast lisada rikkalikult rohelisi lehtköögivilju, brokolit, kaunvilju, tsitruselisi, muna, seemneid ja pähkleid, mis sisaldavad folaate.

Sügisel ja talvel peaks toit sisaldama mitmesuguseid marju ja puuvilju, eeskätt mustikaid, mustsõstraid, maasikaid, vaarikaid, tsitruselisi, mis pidurdavad stressihormooni kortisooli eritumist.

Šokolaad sisaldab aineid, mis aitavad peletada masendust, kuid eelistada tuleb võimalikult tumedat šokolaadi, mis sisaldab vähemalt 70 protsenti kakaod. Lisaks sisaldab šokolaad piisavalt trüptofaani, millest toodetakse serotoniini. Päevas peaks piirduma 30 grammi šokolaadiga.

Kui enamiku ülaltoodud toitainetest on võimalik saada toidust, siis D-vitamiini vaegus on meie elanikel pimedal ajal nii suur, et soovitav on kasutada toidulisandit. Vitamiin D defitsiiti on varem seostatud riskiga haigestuda astmasse, vähki ja paljudesse teistesse haigustesse. 2014. aastal Georgia Ülikoolis teostatud uurimus näitas, et D-vitamiini vaegus on seotud sügismasendusega ning toidulisandite manustamine parandab tuju.

Vältige magusat

Kui olete väsinud ja paha on olla, siis tahaks süüa midagi magusat. Suhkur võib küll hetkeks tuju tõsta, kuid see ei kesta kaua. Kui tõuseb vereseerumi glükoosisisaldus, eritub insuliin ning veresuhkru sisaldus alaneb kiiresti, suurendades väsimust veelgi. Seepärast peaks vältima suhkrut ning kasutama magusaisu rahuldamiseks veidi mett või steviat.