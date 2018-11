OTSE: geeniteadlane selgitab, millist abi saab geenivaramu pakkuda rahva tervise parandamiseks

Geenivaramu direktor Andres Metspalu kirjeldab loengus «Geenivaramust personaalse meditsiinini ja edasi», milline on Eesti olukord personaalse meditsiini alal võrreldes teiste riikidega ning milliseid samme on riik astunud selleks, et personaalne meditsiin saaks tavapäraseks tervishoiuteenuse osaks. Metspalu toob loengu käigus reaalseid näiteid sellest, millist tagasisidet on tänapäeval võimalik geenivaramust saada, rõhutades samas, et geenivaramus tehtav on siiski veel teadus.