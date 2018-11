Teadlased tuvastasid, kuidas on seotud ülekaalulisus ja vähi teke

Ligi 40 protsendi diagnoositavate vähkide tekkeloos arvatakse olevat roll liigsel kehakaalul. See võib mõju avaldada mitmeti. Näiteks vabaneb rasvarakkudest hormoone, mis käsivad meie keharakkudel jaguneda sagedamini, ja see suurendab defektiga vähirakkude tekkimise tõenäosust.

Tuleb välja, et see pole veel kõik. Nüüd avastasid teadlased ka täiesti otsese seose, kuidas liigne kehakaal vähi teket soodustab.

Looduse Immunoloogia teadusajakirjas avaldatud uuring kirjeldab, kuidas immuunsüsteem toimib vähirakkude jahil ülekaaluliste ja normaalkaalus olevate inimeste organismis. Nimelt peaksid immuunrakud terves organismis tuvastama ja kõrvaldama jagunemisel kahjustunud keharakud, mis kannavad vigast DNAd, mille edasi jagunemisel võib tekkida vähk. Selgus, et valged vererakud, mille ülesanne on vigase informatsiooniga rakke kõrvaldada, suudavad ülekaaluliste kehades küll toime tulla tuvastamistööga, aga mitte hävitamisega. Nimelt ummistavad rasvarakud «tapjarakkude» toimimise mehhanismi, nii et need ei saa teha rohkemat kui ainult vähirakkudele kinnituda.