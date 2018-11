Varvaste naksumine annab märku sellest haigusest

Varbavalu peamiseks põhjuseks võib olla kõhre kulumine luude vahelt, nii et need puutuvad omavahel kokku ja hõõrduvad. See muudab ümbritsevad koed põletikuliseks, põhjustab paistetust ja valu, kirjutab Healthline.

Artriit kujuneb tihti välja just suures varbas, ehkki võib mõjutada ka kõiki teisi. Vanad vigastused nagu murtud varbaluu võivad haiguse tekkes samuti rolli mängida. Riskiteguriteks on ka kõrgem vanus, ülekaalulisus, perekonna soodumus artriiti haigestuda. Samuti on suuremas ohus naised, kes kannavad kõrge kontsaga ja jalgu pitsitavaid kingi.

Mis on varvaste artriidi tunnusteks?

Artriidi esmane tunnus on valu – võid seda tunda kõikides varvastes või ainult ühes, tavaliselt suures varbas. See võib olla pidev, tuikav tundmus või terav valusööst, kui asud liikuma.

Varbad võivad muutuda ka kangeks ning kuna need omavad suurt rolli tasakaalu hoidmisel, muutub liikumine raksendatuks. Eelista sel juhul ortopeedilisi jalanõusid.

Samuti on artriidi tunnusteks paistetus, kuumatunne ning võimatuks võib osutuda varbaid painutada.

Varvaste naksumine ja raksumine on artriidi puhul samuti tüüpiline. Neid helisid põhjustavad kõhre kulumise tõttu teineteise vastu hõõrduvad luud.