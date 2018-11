Seitse organit, milleta saab edasi elada

Põrn

Vasakul pool kõhuõõnes asuv organ eemaldatakse kõige sagedamini vigastuse tagajärjel, kuna see asub ribide lähedal ning on kõvadele löökidele vastuvõtlik. Kui põrnavigastust ei diagnoosita ega ravita, lõpeb see surmaga, sest veri voolab kõhuõõnde. Põrna ülesanne on lagundada punaliblesid ja hoiundada lümfotsüüte. Põrnata saab edukalt elada, sest maks töötleb samuti punavereliblesid ja lümfotsüütide kaudu toimivat immuunfunktsiooni aitab käigus hoida lümfikude.

Magu

Mõnikord tuleb see eemaldada vähi – või traumaravi käigus. Sel juhul ühendab kirurg söögitoru otse peensoolega ja eduka paranemise korral peaks inimene olema võimeline sööma normaalsel moel, võttes juurde toidulisandeid ja vitamiine, kuna imendumispinda on jäänud napimaks.

Reproduktiivorganid

Mehed, kel on eemaldatud munandid ja naised, kel on opereeritud munasarjad ning emakas, kaotavad küll võime saada järglasi, ent elavad muus mõttes täiesti tavalisel moel edasi. Uuringud on näidanud, et munasarjade eemaldamine ei lühenda kuidagi naiste eluiga. Huvitaval kombel mõlema munandi eemaldamine hoopis pikendab meeste elu.

Jämesool

Selle ülesanne on vabaneda veest ning valmistada väljaheide ette kehast eemaldamiseks. Kui vähi või mõne muu ohtliku haiguse tõttu on olnud vajadus jämesool eemaldada, taastuvad inimesed tavaliselt pärast operatsiooni kiiresti. Algselt soovitatakse paranemisprotsessi kiirendamiseks pehmet toitu.

Sapipõis

Maks toodab pidevalt sappi, et lagundada rasvu. Kui eritist seedeprotsessis parasjagu vaja ei lähe, siis säilitataksegi seda sapipõies. Ent kui sapp sisaldab liiga palju kolesterooli, võivad moodustuda sapikivid, mis takistavad selle liikumist organis. Sel juhul võib olla tarvilik sapipõie eemaldamine. Seejärel on mõistlik teha muutusi oma menüüs, et keha ei peaks tegelema rasvaste toitude lagundamisega.

Pimesool

Praegu arvatakse pimesool olevat heade bakterite tagala, kus nad saavad ohutult paljuneda. Tupikulaadse ehituse tõttu ei saa sisenenud võõrad osad sealt aga väljuda, põhjustades põletikku, mistõttu tuleb pimesool mõnikord eemaldada. Inimesed ei taju selle järgselt oma tervises ega heaolus mitte mingisugust muutust.

Neerud