6 sümptomit, millele peaksid kindlasti kohe reageerima

Kui sul tekib nõrkus jalas, käes või tajud seda näos, võib see olla insuldi tundemärk. Eriti oluline on sellele kiirelt tähelepanu pöörata, kui see esineb ühes kehapooles ning tabab ootamatult. Ära oota, millal sümptomid kaovad, vaid kutsu kohe kiirabi. Kui ajus tekkinud tromb lõustatakse nelja tunni jooksul pärast sümptomite algamist, on jäädavate kahjustuste võimalus väiksem. Eriti peaksid nendele sümptomitele tähelepanu pöörama, kui sul on kõrge vererõhk.