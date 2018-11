Läti kiirabi hakkab esitama veelgi suuremaid arveid

Läti tervishoiuministeeriumi sõnul on kiirabiarved aastast 2011 olnud samal tasemel. Mullu võrdles Läti kiirabi väljakutsega kaasnevaid kulusid ning leiti, et alates 2011. aastast on kulud kasvanud 37,7 protsenti, aga palgatõus on olnud 47,2 protsenti.