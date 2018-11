Kas madal kolesterooli tase aitab vältida Alzheimeri tõbe?

Alzheimer on kõige levinum dementsuse vorm. Teadlased on jõudnud jälile, et selle neurodegeneratiivse haiguse puhul mängib suurt rolli geneetiline komponent, vahendab Medical News Today. Näiteks APOE4 geenivariatsiooniga inimestel kujuneb tõbi välja kaks korda sagedamini ja selle geeni koopia tõstab riski suisa 12 korda. APOE geen kodeerib proteiini, mis kombineeritult lipiididega, milleks on ka kehas olevad rasvad, moodustab lipoproteiini molekuli. Need omavad rolli kolesterooli transpordis vereringes – niisiis on kolesterooli ja Alzheimeri vahel juba tõendatud side.