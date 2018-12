Vaata otse! «Tuhat tervist» uurib, millised ohud on D-vitamiini valel manustamisel

«Tuhat tervist» süveneb vitamiini, mille puuduse all kannatab lausa 70 protsenti rahvastikust. Miks me siis D-vitamiini kätte ei saa ja millised riskid on selle ala-, aga ka ületarbimisel?

Meeste kõige sagedasem kasvaja on eesnäärmevähk, kuid selle avastamine on tänapäeval läinud nii lihtsaks, et rasket haigust on võimalik avastada varakult ja õige raviga kontrolli alla saada. Köha- ja nohuhooag on täies hoos ja isegi vanarahvas teadis, et aur paneb röga liikuma ja leevendab ebameeldivat tunnet kurgus, kopsudes ja ninas. Kui kunagi pandi pea kartulikeeduvee kastruli kohale, siis tänapäeval saab apteegist osta inhalaatori. Aga mis vahe on näiteks ultraheli- ja kompressor-inhalaatoril?

Kuulsuse tervise rubriigis annab aru näitleja ja joogaõpetaja Marilyn Jurman, kes räägib, kuidas sai pöörasest pidutsejast tasakaalus ja armas pere- ja joogainimene.