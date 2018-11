Nimistu: neis paikades saad nädala jooksul tasuta HIV kiirtesti teha

Üle-euroopaline HIV testimisnädal toimub igal aastal novembri lõpus. Selle eesmärk on teadvustada laiemalt HIV testimise vajadust ja tuletada meelde, et enda ja oma lähedaste tervisest tuleb hoolida. Samuti kutsuvad korraldajad inimesi eeskuju näitama ja enda osalemist testimises jagama sotsiaalmeedias märksõnadega #eestitestib #minahoolin.

SA Koos HIV Vastu juhi Vilja Toomasti sõnul takistab HIV infektsiooniga inimeste üles leidmist vähene teadlikkus. «Eelmisel aastal Emori läbi viidud uuringu tulemuste järgi on seitse inimest kümnest kindlad, et HIV levib Eestis peamiselt süstivate narkomaanide seas. See näitab, et suur osa Eesti elanikke peab HI-viirust endiselt ainult riskirühmade haiguseks,» ütles ta.