7 negatiivset asja, mis kaasnevad kiire kaalukaotusega

Kiire kaalu kaotamine mõjutab su keha veel järgneval kuuel moel, kirjutab Healthline.

Oluliste toitainete vaegus

Paljud dieedid jätavad välja suisa terveid toidugruppe, mis tähendab, et kehal pole võimalust saada ka olulisi vitamiine ja mineraalaineid. Näiteks süsivesikuid vältida üritav dieet võib tähendada, et jätad keha väga tähtsate kiudaineteta. Toitainete vaegus võib kaasa tuua madalama energiataseme, tohutu väsimuse, aneemia, haprad küüned ja juuksed, juuste kaotamise, nõrga immuunsüsteemi ja luud.

Selle vältimiseks tuleks käsitleda kaalu kaotamise plaani mitte nagu dieeti, vaid muuta see elustiiliks.

Ainevahetus muutub aeglasemaks

Kiire kaalukaotus järgneb, kui argisest menüüst suur hulk kaloreid eemaldada. Keha näeb seda aga kui ohtu, et toiduvarud on limiteeritud ja lülitub nälgimise režiimile. Sel ajal aeglustub ainevahetus, et tagada keha võimekust säilitada energiat ning rasva. Telesaates «Suurim kaotaja» osalenud inimeste näidete varal selgus, et mida rohkem nad kaalu kaotasid, seda aeglasemaks muutus nende ainevahetus ning paljudel tuli peatselt tagasi rohkem kilosid kui oli kaotatud.

Ära vähenda päevast toidu hulka rohkem kui 500 kalori võrra! Kui kombineerid selle veel füüsilise aktiivsusega, võid nädalaga kaalus kaotada umbes pool kilo.

Rasva asemel võid kaotada lihaseid

Kui kaalukaotus on kiire, kannatab ka lihastoonus. See aga aeglustab ainevahetust ja kilodest vabanemise tempot, sest lihased põletavad kaloreid rohkem kui rasv. Söö valke iga toidukorra ajal!

Vedelikupuudus

Esimese paari nädalal jooksul, mil kaotad kaalu, võid see minna libedalt just põhjusel, et kõigepealt väljub kehast vesi. Madala süsivesikute sisaldusega dieetidel kaotavad inimesed tavaliselt väga palju vett. Veekaotus võib viia aga ebameeldivate kõrvalnähtudeni nagu kõhukinnisus, peavalud, lihaskrambid ja madal energiatase.

Võid muutuda aplaks

Madala süsivesikute sisaldusega dieedil hakkab teisiti toimima hormoon leptiin, mis kontrollib su nälja – ja täiskõhutunnet. Kui seda on organismis piisavalt, ütleb see ajule, et kehas on piisavalt rasva ning kõht on täis. Madala kalorisisaldusega dieedid võivad leptiini taseme paigast viia ning tulemuseks on pidev näljatunne ja toidust saab kinnisidee.

Vaimne tervis kannatab