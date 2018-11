Mida ütleb varbaküünte värv su tervise kohta?

Men’s Health toob välja sagedasemad mured varbaküüntega, mis tihtipeale võivad viidata mõnele kõrvalekaldele tervislikus seisundis.

Kui küüs võtab lilla värvuse. Kõige tavapärasem põhjus on trauma tagajärjel tekkinud verevalum – veresooned küüne all on lõhkenud ning värvivadki küüne sinakaslillaks. Üks variant on lasta küünetraumal lihtsalt paraneda, kuid tuleb arvestada, et värvuse taandumine võib võtta aega suisa mitu kuud, kuniks küüs kasvab. Kui küüs on lilla ning valulik, võib olla vajalik see kirurgiliselt eemaldada. Valulikuks muutub küüs üldjuhul siis, kui vereringe selles on takistatud.

Kui küüs on kollane või pruunikas. Sageli on selle puhul tegu diabeedist tekkinud tüsistuse või küüneseenega. Viimasel juhul on küüs ühtlasi rabe ja tihke. Küüneseenest on enim ohustatud just varbaküüned, sest mikroorganismid otsivad pesitsemiseks pimedat, sooja ja niisket keskkonda, mille leiavad nad tihti just soki ning jalatsi sees. Mikroobide levikut soodustab niiskete ning pidevalt samade jalanõude kandmine. Küüneseene ravi sõltub selle raskusastmest ning täpsemat nõu annab juba arst.

Kui küünel on valged täpid või triibud. Valgeid triipe tekitab eriti just varbaküüntele lihtne surve – see tekib siis, kui jalatsid on pisut kitsad. Kahjustus tekitab valgeid täpikesi, mis vormuvad triipudeks, kui jalatsi surve küüntele on järjepidev. Kuna selline trauma pole nii suur, siis ei pruugi küünealused veresooned lõhkeda ning seepärast ei värvugi küüned lillaks. Valgeks värvunud või valgete vertikaalsete triipudega küüned võivad viidata tsingivaegusele, aneemiale või valgupuudusele. Seetõttu tasub oma toidulaud üle vaadata ning teha vajadusel analüüsidega kindlaks, ega küüne muutustes pole süüdi mõne toitaine vaegus.