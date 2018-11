Kuus põhjust, miks sinu peenis mõnikord tuimaks muutub

Kuus põhjust, miks peenis võib mõnikord tuimaks muutuda:

1. Eesnäärmevähk

Üks kaheksast briti mehest haigestub mingil hetkel oma elus eesnäärmevähki, mis tapab Suurbritannias üle 10 000 mehe aastas. Ellujääjate protsendi suurendamiseks on väga oluline, et mehed pööraksid rohkem tähelepanu sellele, mis neil seal all toimub.

Ühtedeks eesnäärmevähi tunnusteks on tuimus või kihelustunne, mis tekivad siis, kui kasvaja on kahjustanud eesnääret.

Eesnääre on vastutav selle vedeliku tootmise eest, mis kannab ejakulatsiooni ajal spermat edasi.

Eesnäärmevähk võib põhjustada ka haavandeid allpool vööd, mistõttu võib peenis mädanema hakata. Sümptomiteks on teiste seas ka näiteks vajadus sagedamini või väga äkitselt põit tühjendada, nõrk surve, keeruline urineerimisega alustada või raskustunne ka pärast põie tühjendamist.

2. Kitsad riided

Ka kantaval riietusel võib olla mõju sinu peenisele. Kui sa oled näiteks kitsaste teksapükste väga tihe kandja, siis tõenäoliselt on sinu peenis tihtipeale liialt kokkusurutud.

Selline olukord ärritab sinu meheau ja see kaotab oma tavapärase tundlikuse. Mida kitsamad on riided, seda häiritum on ka vereringe.

3. Peyronie tõbi

Peyronie tõbi on haigus, mille tagajärjel tekib peenise deformatsioon ehk kuju muutus. Peenisel tekivad tihked alad ehk naastud mis koosnevad oma olemuselt armkoest. Armkude võib takistada vere liikumist peenisesse ja seetõttu muutub see tuimaks.

Peenise kerge kõverdumine erektsiooni puhul on täiesti normaalne, aga peyronie tõve puhul muutub kuju märkimisväärselt ja suguti on valulik.

4. Probleemid närvidega

Igasugune probleem närvidega võib põhjustada kihelust ja tuimust, alumine osa ei ole mingi erand.

Mehed diabeedi, luupuse, hulgiskleroosi, vaskulaarhaiguse ja vähiga võivad kogeda probleeme närvidega. Lisaks kihelusele ja tuimusele võivad nad kogeda ka külmust või isegi teravat valu.

5. Seksimisel saadud vigastus

Tõenäoliselt mehed ei taha seda väga kuuldagi, aga seksimise käigus võib mõnikord saada päris tõsise vigastuse.

Selliseid juhtumeid ei ole mitte vähe, kus mehed on seksimise käigus oma peenise «ära murdnud.» Selline juhtum oli ka näiteks ühel 47-aastasel mehel, kelle juhtum oli erakordne seetõttu, et tal ei ilmnenud ühtegi sümptomit enne 12 tunni möödumist. Uskumatu, aga ta oli võimeline isegi vahekorda jätkama, tavaliselt on mehed pärast sellist õnnetust suurtes valudes.

6. Rattasõit