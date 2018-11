Astmahaige naine: eespool põleva sigaretiga sammuv inimene on täielik paine

«Minu astma on järk-järgult ägenenud passiivse suitsetamise tõttu,» kurtis Heleri Olo. Eelmisel suvel tekkis naisel tubakasuitsust krooniline köha, mis ei taha kuidagi taanduda. «Mind ajab kohe köhima, kui keegi läheduses suitsetab või on suitsetanud.»

Olo kogemuse järgi on tubakasuitsu vältida raske, sest seda on igal pool. «Väldin otsekontakti suitsetajatega, kuid sellest ei piisa. Kõige suurem probleem on tänaval või avalikel üritustel suitsetamine. Paljud suitsetajad ei taju, et nende harjumus kahjustab lähikonnas olevate inimeste tervist. Näiteks tänaval kõndides on mõni samm eespool põleva sigaretiga astuv inimene täielik paine. Ma ju hingan seda suitsu endale otse sisse.»