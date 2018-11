Mehe õllekõht osutus 35-kilogrammiseks vähkkasvajaks

Californiast pärit Hector Hernandeze sõbrad norisid aastaid teda õllekõhu pärast, kuigi mees ei joonud alkoholi. Nüüdseks on Hernandez 45 kilogrammi võrra kergem, sest kõht osutus hoopis massiivseks vähkkasvajaks, vahendab Fox News .

Hernandez otsis arstiabi selle aasta juulis, kui mõistis, et midagi on valesti - tema kõht kasvas pidevalt, kuid käed ja jalad jäid kõhnemaks. Mehe pere ärgitas teda abi otsima ning kui ta seda lõpuks tegi, näitas kompuutertomograafia ülisuurt kasvajat. Tuvastati, et tegu oli liposarkoomiga ehk vähiga, mis algab kõhu rasvkoest.