Üleskutse: Postimees otsib kliinilise surma üle elanud inimesi

Postimees kirjutab lugu inimestest, kelle süda on seiskunud, neid on edukalt elustatud ning nad soovivad oma kogemust teistega jagada.

Kliiniliseks surmaks kvalifitseerub inimese surm siis, kui pulss, südamelöögid ja hingamine katkevad, kuid taastuvad loetud minutite jooksul. Uuringutes on täheldatud, et inimene teab, kui ta on surnud, sest teadvus töötab edasi ka siis, kui keha enam elumärke ei ilmuta.