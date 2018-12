See lõõgastav tegevus on kehale sama kasulik kui treening

Briti uurijad avaldasid teadustöö, mille järgi kuumas vees kümblemine võib vähendada põletikku ja kontrollida veresuhkru taset enam-vähem samal viisil kui treeningki.

Need leiud tulevad koos piirangutega ning vannis käimine regulaarset treeningut siiski ei asenda. Peale treeningut tõuseb kergelt põletikutase, lihased võivad valutada ja nahk punetada. Need näitajad annavad märku põletikuvastase kemikaali, interleukiini, taseme tõusmisest. Selle kemikaali vabanemisel toodab keha põletikuvastaseid kemikaale. See on loomulik protsess, kus kergele põletikule järgneb kauakestev põletikuvastane põletikuvastane tegevus kehas.

Kui põletikuvastane protsess ei tööta korralikult, peab keha seisma silmitsi kroonilise pikaajalise põletikuga. Seda tüüpi põletik pole tervislik ning on mitmete haiguste, nagu ülekaalulisus ja diabeet, põhjustaja. Treening võitleb kehas tekkiva põletikuga, kuid kõik ei saa treenida piisaval määral, et sellest põletikuvastast kasu saada. Viimastel aastatel on nähtud, et kehatemperatuuri tõstmine võib samuti keha reaktsiooni põletikule mõjutada.