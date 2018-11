Pihud punased? 7 märki, et maks ei ole terve

Paljud inimesed ei pruugi aru saada, et nende maks kannatab, kuni asi on muutunud juba väga tõsiseks, vahendab Health24. Järgnevad sümptomid annavad teada, et maksa tervise on kompromiteeritud.

Sügelev nahk

Sügelev nahk ei valmista ilmselt erilist peavalu ega pane sügavalt muretsema, aga see võib esineda, kui sapp on maksakahjustuse tõttu sattunud vereringesse. Sapp koguneb siis naha alla ja põhjustab sügelust.

Ämblikveenid näol ja jalgadel

Need on ämblikuvõrku meenutavad kapillaarid, mis on muutunud nahal nähtavaks. Neid põhjustab kõrge östrogeeni tase, mis näitab, et maks ei toimi korralikult ega töötle hormoone. Ämblikuvõrgu laadsed veresoonekesed ilmutavad end tihti näol ja jalgadel, kuna laienenud on arterioolid, mis ühendavad artereid ja kapillaare.

Kergelt tekivad sinikad ja verejooks

Kui pärast väikeste vigastuste saamist tekivad kohe sinikad või verejooks, võib see olla märk halvast maksatervisest. Vere hüübimiseks vajalikke valke ei toodeta enam piisavas koguses.

Halb hingeõhk

Vänge hingeõhk võib viidata mitmetele terviseprobleemidele nagu igemehaigused ja sinusiit, aga on ka maksakahjustuse tunnus. Sel on iseloomulik hõng, mis lõhnab puuviljaselt ja muskuse järele – põhjustatud maksakahjustuse tõttu tekkiva dimetüülsulfiidi kõrgest tasemest veres.

Plekid ja hüperpigmentatsioon näol

Pruunikas pigmentatsioon näonahal annab märku sellest, et maks ei tööta nagu peaks ja östrogeeni tase tõuseb liiga kõrgeks. Selle tõttu hakkab vaske sisaldav ensüüm tootma rohkem melaniini, mis põhjustab naha kohatise tumenemise.

Punased peopesad

Punased, tulitavad peopesad võivad olla maksakahjustuse tunnus. See seisund tekib, kui hormoonide tase veres ei ole normaalne.

Halb keskendumisvõime