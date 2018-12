Eesti statistika: kui suur on tõenäosus infarkt üle elada?

Hospitaliseeritud patsientidele suudetakse haiglates anda pädevat arstiabi ning TAI statistika järgi on 24 tundi pärast hospitaliseerimist elus 95–96 protsenti haigetest, vahendab Terviseuudised.

Mullu suri ööpäeva jooksul pärast infarktiga haiglasse sattumist 3,8 protsenti inimestest. Tervise Arengu Instituudi andmetest nähtub, et ägedasse müokardiinfarkti haigestunud inimeste arv on kolm aastat püsinud enam-vähem stabiilsena. Aastas haigestub Eestis müokardiinfarkti üle 2800 inimese. Meeste ja naiste haigestumuse vahel on aga neil aastatel püsinud stabiilne erinevus – haigestunutest 59 protsenti moodustavad mehed ning 41 protsenti naised.

Risk haigestuda ägedasse müokardiinfarkti tõuseb vanuse lisandudes. Samas näitab kolme aasta statistika, et meeste risk haigestuda ägedasse müokardiinfarkti tekib oluliselt varem kui naistel. Kui 50–54aastastel naistel on risk haigestuda ägedasse müokardiinfarkti vaid 1–2 protsenti, siis samas eas meeste risk on mitu protsendipunkti kõrgem, kuigi see on kolme aastaga langenud 9,6 protsendilt 6,4 protsendile.

Naiste ja meeste ägedasse müokardiinfarkti haigestumuse protsent ühtlustub vanuses 70–74 aastat ning vanusegrupis 75–79 aastat toimub lausa pööre, mil naiste risk haigestuda ägedasse müokardiinfarkti on tõusnud 17–18 protsendile, kuid meeste risk samaks haiguseks on 12–15 protsendi juures.