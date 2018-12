Surmakogemus viis elusse uskumiseni 

Inimese elushoidmiseks tehakse meditsiinisüsteemis kõik võimalik, kuid ka arenenud tehnoloogial on piirangud ning elustatud inimestest taastub umbes veerand. Uppumissurmast päästetud Karl Erik Saks on üks positiivsetest näidetest, ja ta leiab, et kogemus andis tema elule optimistlikuma vaatenurga.