Esimene maailmas: surnud naiselt siirdamiseks võetud emakas aitas saada emaks

Vähemalt tosin last Rootsis ja USAs on sündinud tänu sugulaste vahelisele organdoonorlusele, mil viljatule lapsi soovivale naisele on siirdatud mõne elava pereliikme emakas, vahendab CNN. Esimene siirdatud emakast sündinud beebi tuli ilmale 2014. aastal. Kunagi pole reproduktiivorgan pärinenud aga juba surnud inimeselt.