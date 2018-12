Bipolaarne naine: raskuste korral ütleb peas hääl, et saaksin põgeneda, kui sureksin

Vari kasvab tohutuks isegi iga väiksema mure korral. Pilt on illustratiivne.

Carrie Gale on Hollywoodi filmikunstnik, kel on kaks Emmy nominatsiooni. Vaimse tervise häire poolt jalust löödud, neelas ta peotäie tablette koos alkoholiga, kui abikaasaga lahvatas ränk tüli. Naine tahtis endalt elu võtta just nagu bipolaarne isa.