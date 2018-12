Vaata otse! «Tuhat tervist» uurib, kuidas oma seedesüsteem ülesöömiseks ette valmistada

«Tuhat tervist» keskendub jõuluaegsele õgardlusele. Miks on nii, et paljud inimesed ei suuda jõulude ajal toidu ja tuliveega piiri pidada ning lõpetavad kiirabis? Mis juhtub terve ja mis haige inimese sisikonnaga, kui palju üldse magu toitu-jooki mahutab ja kuidas seedesüsteemi ülesöömiseks ette valmistada?

«Tuhat tervist» on põnev tervisesaade Kanal 2 eetris laupäeviti kell 9.10. Saade sisaldab kõikvõimalikke kasulikke nõuandeid ja soovitusi tervisevallast. Räägitakse tervislikust eluviisist ja haiguste ennetamisest kuni ravini välja. Kui vähegi hoolid oma tervisest, siis on see saade just sulle! Saatejuht on Indrek Ventmann.