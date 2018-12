Härrasmeeste teejuht kondoomide maailmas

Kuna turg on erinevatest kondoomistest küllastunud, siis on aeg tulla tagasi põhitõdede juurde ja meenutada endale, miks me neid üldse kasutame ja kuidas neid kasutada tuleks.

Miks kondoome kasutatakse?

Kondoom täidab kahte ülesannet. Esimeseks ülesandeks on takistada spermatosoidide jõudmist naise munarakuni, eesmärgiga vältida rasestumist. Teiseks ülesandeks on maandada seksuaalsel teel levivate haiguste saamise riski (Eesti on uute HIV nakatumiste poolest ELis teisel kohal). Täiendavaks eeliseks võib veel olla sensatsiooni vähendamine, mis aitab partneriga pikemalt vahekorras olla.

Kuidas kondoomi peale panna?

Tõenäoliselt paljud teist on näinud videot, kuidas seda tehakse banaani peal – ausalt öeldes on see üsna täpne juhis. Aga on mõned põhilised reeglid, mida tasub alati meeles pidada. Oluline on avada kondoomipakk ettevaatlikult, sest kahjustunud kondoomist ei ole teile enam kasu. Kui võtad kondoomi pakist välja, siis abiks on see, kui kondoom enne peale panekut veidi lahti rullida, et näeksid, mis pidi see käib (kui nii teed, siis näitad, et oled asjas juba kogenud). Kolmas reegel on kõige olulisem: pane kondoom ainult erekteerunud peenisele! Kondoom ei ole mõeldud lõtvunud olekus peenisele.

Mis saab siis, kui kondoom puruneb või libiseb maha?

Kui sul on põhjust kahelda kondoomi efektiivsuses, siis peatu ja vaheta see ära. Kui see libiseb maha, siis ära ürita seda uuesti peale saada, vaid viska minema ja võta uus. Pärast ejakulatsioon eemalda kondoom, kuniks peenis on veel erekteerunud. See on väga oluline, sest muidu võib kondoom maha libiseda ja sperma sattuda naise vagiinasse. Kui selline asi siiski juhtub ning te ei soovi partneriga kindlasti veel lapsi saada, siis tasuks naisel mõelda SOS tableti võtmisele.

Kas kondoomi kasutamine on piisav?

Ei, tegelikult mitte. Ligikaudu 15 inimest sajast rasestub hoolimata sellest, et kasutatakse kondoomi. Kõige kindlam oleks see, kui sinu partner kasutaks lisaks veel mõnda rasestumisvastast vahendit. Sellest teemast oma parteriga rääkides tasuks siiski olla tähelepanelik, sest naiselt nõuab raseduse vältimine tegelikult palju rohkem kui sinult. Enamik naistele mõeldud rasestumisvastaseid vahendeid on hormoonide põhised. Ja näiteks beebipille tuleb võtta iga päev.

Millised on kondoomide põhitüübid?

Enamik kondoome on lateksi baasil, aga kui teil on lateksi vastu allergia, siis on olemas ka näiteks polüisopreenist kondoome, seega te ei pea ennast piinama.

Kas on veel mingisuguseid kondoome?

Nagu juba alguses sai öeldud, siis kondoomide valik on meeletu. Ribide ja täppidega kondoomid, et anda lisastimulatsiooniks, maitsega kondoomid, et oraalseks oleks nauditavam (tähelepanu: see ei asenda toidukorda) ning lõbusad värvilised ja helendavad kondoomid.