Marilyn Jurman: depressioon tekkis, kui ei saavutanud enda suhtes seatud ootusi

«Ja kui iseendast hästi ei arva, siis olid ka suhted, mis tekkima hakkasid, sellele vastavad – arvasin, et olengi ära teeninud, et minuga käitutakse halvasti. Kui oled madala enesehinnanguga ja omadega juba põhjas, võtad inimeste öeldut väga isiklikult. Hakkasin uskuma, et ma pole piisavalt hea ja ega ma midagi paremat saagi,» meenutab ta.

Ainsa lapsena peres oli Jurman harjunud tähelepanuga, mida talle noore täiskasvanuna argielus enam nii palju ei jagunud. «Selgub, et ei olegi kõiges kõige parem, ja siis tekib maailmade kokkupõrge – mis nüüd saab?»

Viljandi kultuuriakadeemias tudeerinud Jurman üritas tähelepanu kehvalt enesetundelt kõrvale juhtida pidudel käies. «Alaealisena olin superkorralik – ei joonud kordagi alkoholi, ei teinud suitsu, õppisin viitele. Ülikoolis tundus järsku kõik negatiivne. Mõtlesin, et mis seal ikka, kõik joovad ja suitsetavad, ma siis ka. Tahtsin, et enesetunne läheks paremaks.»

Totaalne elumuutus aitas üle saada

Tõusude-mõõnadega kestis depressiivne periood üle viie aasta. «Minule oli terapeutiline, et kirjutasin plaadi ja hakkasin joogaga tegelema,» ütleb Jurman.

Hingeasjadest muusikat kirjutades sai noor naine aru, et olukord pole normaalne ega jätkusuutlik. Ta muigab, et just enne «27 klubisse» jõudmist – mis tähistab murrangulist eluaastat, mil mitmed artistid on elust lahkunud – tegi ta täieliku kannapöörde.

«Läksin lahku toksilisena mõjunud suhtest, jätsin suitsetamise maha, hakkasin regulaarselt joogaga tegelema ja taimetoitlaseks. See oli äratundmine, et ma enam ei jaksa. Sain aru, et see oli nüüd põhi, ja võtsin vastu otsuse, et ma tõesti enam ei taha.»

Jurman ütleb, et ta pole muidu depressiivne inimene ja sestap võis tal olla kergem välja rabeleda kui mõnel teisel. «Jooga enamasti ikka aitab, kuna see on hingamispraktika. Kuna oleme pidevalt ärevuses, vererõhk laes, hingame väga pealiskaudselt. Tihtilugu võib aidata, et kui hingad natuke aeglasemalt, hakkavad ka vastused tulema. Et tegelikult tahad hoopis vanematele külla sõita või puhkusele minna.»

Jurman arvab, et tema keerulist täiskasvanuks saamise teekonda ei pea noor inimene ilmtingimata läbi tegema. Ta leiab, et vanemad, kes on isegi hõivatud hakkamasaamisega, ei märka mõnikord, et laps on omadega hädas. «Abi oleks avatusest ja sellest, kui vanem suudaks lapsega piisavalt usaldusväärse suhte luua, nii et laps on valmis vanema juurde minema, kui tal on mure. Ilmselt seal on võimalus, kust kinni haarata, et asi väga hulluks ei läheks.»

Väga raske on ära tunda, mil depressioon võimust võtab, ning kui asi süveneb, on spetsialisti abita juba keeruline tuvastada ka põhjust.