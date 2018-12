Marilyn Jurman: kõrged ootused enda suhtes tõid depressiooni

«Ma langesin ikka päris sügavasse depressiooni,» tõdeb näitleja Marilyn Jurman (33), keda ülikoolis tabanud madalseis kimbutas viis aastat. «Põhjuseks oli ilmselt, et mu standardid iseendale on niivõrd kõrged, ootasin endast palju, ja kui ma ei saavutanud ideaali, siis hakkas see närima ja enesehinnangut laastama.»