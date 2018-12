Treener õpetab: mida kõike saab teha massažirulliga?

Massaažirull on kõigi füsioterapeutide kabinetis olemas ning sellest on saanud levinud tarbeese, mida kasutavad oma koduses treeningus mistahes spordisõbrad. Rullimine lõdvestab lihaseid ning pakub põlve- ja seljaprobleemide puhul leevendust ka treeningust eraldiseisva lihashooldusvahendina.

Algul võib rullimine isegi valusaks osutuda, eriti siis, kui lihased on kanged või hooldamata. Lukneri sõnul siis üle pingutada ei tasu ning valu korral ta kindlasti rullida ei soovita, sest siis võivad lihased järgmisel päeval veelgi kangemad olla. «Oma keha raskus avaldab lihtsalt nii suurt survet. Ükski massöör ei suuda nii kõvasti masseerida,» lausus Lukner. Seetõttu ei maksa üle pingutada ning lihast tasub lõdvestada järk-järgult. «Kui lihas on hästi hooldatud, ei tohiks rullimine olla väga valus, tekib ainult selline mõnus valu, mis annab märku lõõgastusest,» sõnas treener.

Massaažirulle toodetakse erineva suuruse ja kujuga, materjali- ja mustrivalik on lai ning selles kirjus maailmas võib olla teinekord raske aru saada, mida ühelt healt massaažirullilt oodata. Lukneri sõnul on erinevad suurused ja mustrid tootja lisatud vidinad, mis tegelikult rulli efektiivsuses väga suurt rolli ei mängi. Treener soovitab valida sileda rulli mühkliku asemel, sest sile pind on lihastele kasulikum. «Kuna rull on lihase all juba üpris kõva ja kui panna sinna veel ogad alla, siis see võimendab survet veelgi. Lihas tahab pigem masseerimiseks suurt pinda,» seletas Lukner. Küll aga ei pruugi kõvemad standardrullid sobida seljaprobleemidega inimestele. Sel puhul soovitab Lukner valida pehmem massaaživahend.