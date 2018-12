Kohvi koostisosad mõjusid uuringus ennetavalt Parkinsoni tõvele ja dementsusele

Rutgersi ülikooli teadlased tegid katseid hiirtega, kes olid geneetiliselt mõlema haiguse soodumusega. Tulemused näitasid, et kofeiini ja EHT kombinatsioon ennetas alfa-sünukleiini kogunemist ajju vaid kuue kuuga. EHT leidub kohvioa koores ja pole kofeiiniga seotud. Sellel on varasemates uuringutes leitud antioksüdatiivsed ja põletikuvastased omadused.

Eraldiseisvana ei olnud kofeiinil ega EHT-l mingit mõju. Koos antuna parandasid koostisosad näriliste tulemusi ajutestides ning vähendasid põletikku ajus, mis on üks Parkinsoni tõve tunnusmärk. Uuringut juhtinud neuroloogi Maral Mouradiani sõnul tuleb veel kindlaks määrata kindlad kogused, mis mõjuvad ennetavalt inimestele. Tema sõnul on ainete kindla suhte määramine oluline, et inimesed kofeiini üle ei doseeriks, mis võib hakata omakorda tervisele kehvasti mõjuma.